女優の加藤ローサが、雰囲気一変の姿を披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「るん」とうれしそうに投稿。明るめのヘアカラーで、無造作なアレンジが新鮮！ショート動画をアップし、カメラに向かってにっこりとほほえんだ。フォロワーは「違う人かと。素敵」「イメチェン！」「雰囲気が変わりましたね」「びっくり。可愛いーー」と驚き。また「目がおっきい，可愛い」「生涯透明感ですね」「なんでそんなに