「お前、一体何者ニャ！？」――平和なはずのリビングで、突如として火ぶたが切って落とされた“猫vsスニーカー”の戦い。茶トラ猫の「小判」くんと黒猫の「誉」くんが、ただそこにあるだけのスニーカーを“未知の脅威”と認定し、警戒しながら猫パンチを連打する動画がXで公開されると、その必死すぎる姿に8万件以上の「いいね」が寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■へっぴり腰で猫パンチ