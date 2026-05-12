リコージャパンは5月11日、会議室に設置されたAV機器の運用サポート窓口をワンストップで提供する「RICOH AVマネージドサービス」を提供開始することを発表した。AV機器の運用サポート窓口をワンストップで提供する○「RICOH AVマネージドサービス」提供開始の背景出社への回帰が進み、オフィスの会議室やリモート環境など、さまざまな場所からハイブリッド会議に参加するスタイルが定着している。その一方で、社内におけるAV機器