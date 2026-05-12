イオンは2030年度に営業収益15兆円、営業利益5300億円を目指す。25年度比で前者は約4割増、後者はほぼ倍増の水準。11日に2026年度から5か年のグループ中期経営計画を発表し、吉田昭夫社長は「主力の食品小売はプライベートブランド（PB）『トップバリュ』やナショナルブランド（NB）のグループ共同調達を拡大させて荒利1300〜1400億円を創出。その原価低減分を戦略的に価格へ投資し競争力を強化する。成長市場の首都圏におけるシ