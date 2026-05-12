岡山県はきょう（12日）県内で発令されていた「インフルエンザ注意報」を解除したと発表しました。 岡山県では昨年（2025年）10月30日に注意報、11月28日に警報が発令されました。その後、先月（4月）10日に、警報から注意報に切り替えられていました。岡山県によりますと、県内の定点当たり患者報告数は4月20日から4月26日（第17週）に0.80人、4月27日から5月3日（第18週）に0.40人と、県が定める注意報基準（2週連続で1人を下回