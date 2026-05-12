ディーン・フジオカ（45）が12日、インスタグラムを更新。祖母の死を公表した。出身地の福島県須賀川市から、祖母の手を握った写真やツーショットを投稿。「兎追いしかの山小鮒釣りしかの川夢は今もめぐりて忘れがたきふるさと」と、文部省唱歌「故郷」の歌詞を引用し「よく一緒に歌ったね。今までありがとう、おばあちゃん。」と感謝の言葉をつづった。また、孫の竜雄として祖母に送った手紙、逆に祖母から送られた