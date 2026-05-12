11日の参議院決算委員会で、参政党の神谷宗幣代表が少子化対策の問題を取り上げた。【映像】「国民のニーズに合っていない」発言の瞬間（実際の様子）神谷代表は15歳未満の人口が45年連続で減少しているとして「この間少子化対策をやっているが、十分に機能しているとは言えないという結果となっている」と指摘した。そして「そういった中において政府から出てくる発言がなかなか国民の感情を刺激していて、1つは将来的な配