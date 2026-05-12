オーストラリアワインの魅力を食とのペアリングで体験できる特別なイベント「Discover Australian Wine」が、2026年5月から6月にかけて大阪・東京・福岡・名古屋の4都市で順次開催される。オーストラリアのワイン産業を支援する政府機関「ワインオーストラリア」が主催するもので、各都市のワインショップやレストランと手を組み個性豊かなプログラムを揃えた。4都市それぞれの切り口で、オーストラリアワインを深掘り最初に開催さ