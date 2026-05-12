すかいらーくグループのカフェ「むさしの森珈琲」の公式Xアカウント（＠634no_mori）は、2026年5月20日まで使える「母の日クーポン」を公開中です。クーポンを利用すると、対象メニューが10％オフになります。スイーツは3種が対象10％オフクーポンの対象商品を紹介します。＜ステーキ＆ピラフ＞●みすじステーキガーリックピラフセット2178円〜→1960円〜●みすじステーキガーリックピラフ1958円→1762円●みすじステーキガーリッ