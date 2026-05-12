【むさしの森珈琲】5月20日まで使える″母の日クーポン″で10％オフに！ステーキ、スイーツが対象。

すかいらーくグループのカフェ「むさしの森珈琲」の公式Xアカウント（＠634no_mori）は、2026年5月20日まで使える「母の日クーポン」を公開中です。

クーポンを利用すると、対象メニューが10％オフになります。

スイーツは3種が対象

10％オフクーポンの対象商品を紹介します。

＜ステーキ＆ピラフ＞

●みすじステーキガーリックピラフセット

2178円〜→1960円〜

●みすじステーキガーリックピラフ

1958円→1762円

●みすじステーキガーリックピラフセット肉ダブル

3168円〜→2851円〜

●みすじステーキガーリックピラフ肉ダブル

2948円→2653円

セットメニューは、メイン料理＋デザート＋セットドリンクがセットになっています。選択するメニューによっては、追加料金がかかる場合があります。

＜スイーツ＞

●珈琲屋のティラミス

528円〜561円→475円〜505円

●エスプレッソアッフォガート

495円〜528円→446円→475円

●黒胡麻ミルクレープ

594円〜627円→535円〜564円

店舗により価格が異なります。

10％オフクーポンはお持ち帰り・宅配は対象外です。1回の来店につき、1回限り使えます。

なお、「マロニエゲート銀座2店」「羽田空港店」「新宿中央公園店」「ムスブ田町店」では利用できません。

※画像はむさしの森珈琲の公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）