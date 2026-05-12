【むさしの森珈琲】5月20日まで使える″母の日クーポン″で10％オフに！ステーキ、スイーツが対象。
すかいらーくグループのカフェ「むさしの森珈琲」の公式Xアカウント（＠634no_mori）は、2026年5月20日まで使える「母の日クーポン」を公開中です。
クーポンを利用すると、対象メニューが10％オフになります。
スイーツは3種が対象
10％オフクーポンの対象商品を紹介します。
＜ステーキ＆ピラフ＞
●みすじステーキガーリックピラフセット
2178円〜→1960円〜
●みすじステーキガーリックピラフ
1958円→1762円
●みすじステーキガーリックピラフセット肉ダブル
3168円〜→2851円〜
●みすじステーキガーリックピラフ肉ダブル
2948円→2653円
セットメニューは、メイン料理＋デザート＋セットドリンクがセットになっています。選択するメニューによっては、追加料金がかかる場合があります。
＜スイーツ＞
●珈琲屋のティラミス
528円〜561円→475円〜505円
●エスプレッソアッフォガート
495円〜528円→446円→475円
●黒胡麻ミルクレープ
594円〜627円→535円〜564円
店舗により価格が異なります。
10％オフクーポンはお持ち帰り・宅配は対象外です。1回の来店につき、1回限り使えます。
なお、「マロニエゲート銀座2店」「羽田空港店」「新宿中央公園店」「ムスブ田町店」では利用できません。
※画像はむさしの森珈琲の公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）