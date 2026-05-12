7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？ここでは、発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』のレビュー記事を掲載する。困難を見過ごされてしまう人たち気づき、理解、共生について考えさせられる一冊だ。帯に「言