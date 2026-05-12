深刻な食糧難と物価高騰に苦しむ北朝鮮で、中国から犬や猫などのペットが大量に輸入されていることが分かり、住民の間で反発が広がっている。背景には、金正恩総書記自らが平壌のペットショップを視察し、“愛玩動物ブーム”を後押ししている事情があるとみられる。中国の対北消息筋がデイリーNKに伝えたところによると、最近、北朝鮮の貿易会社が中国・丹東経由で多数のペット犬を輸入した。輸入されたのはマルチーズやヨークシャ