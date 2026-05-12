元女優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未が１２日までにインスタグラムを更新した。「Ｈａｗａｉｉ〜〜今年も来れて幸せだ〜〜〜！！！私にいつもパワーと癒しを与えてくれる大切な場所」と書き始め、白のワンピースを着用した写真や背中が大きく開いたトップスを着てスーパーマーケットへ出かける様子を載せている。この投稿にフォロワーからは「ただただ可愛い」「スタイル良すぎ！」「めちゃめちゃカワイイ！」などの