聖母マリア像にたばこを押しつけるイスラエル軍の兵士（ソーシャルメディアから、ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は11日、駐留するレバノン南部で聖母マリア像にたばこを押しつけた兵士について、軍刑務所での21日間の拘禁処分を科すと発表した。その様子を撮影した別の兵士は14日間の拘禁処分だとしている。軍報道官は「事案を重大に受け止めている」とXで表明した。イスラエルメディアは6日、ソーシャルメデ