6人組ライブモンスター Finallyが、メジャー1st EPを8月5日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】Finally、10日連続ライブの予定も） 本情報は、5月10日に開催した自身初の主催フェス『Finally FES』のステージ上で発表されたもの。新たなアーティスト写真では、ビニールの膜越しにこちらを見つめる6人の姿が映し出されている