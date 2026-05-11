春から新生活をスタートさせた人のなかには、初めての給料日を楽しみにしていた人も多いことでしょう。「初任給が20万円で、家賃7万円と奨学金の返済開始に備えて取っておく2万円を引いても、11万円も残るから余裕だ」と、楽観的に考えていた新社会人もいるかもしれません。 しかし、実際に給料が振り込まれた後、すぐにお金が足りなくなって親に「お金を貸してほしい」と連絡をしてくるケースがあります。あん