梅雨の時期を前に、長崎市で災害危険箇所を点検する防災パトロールが行われました。 長崎市以下宿町では、9日にがけ崩れが発生し、国道の一部では通行止めが続いています。 11日は長崎市や長崎警察署から8人が参加し、今年3月に長崎市西坂町の斜面地で起きたがけ崩れの現場を視察しました。 9日に長崎市以下宿町では、国道499号沿いののり面が高さ27メートル幅20メートルにわたって崩れ全面通