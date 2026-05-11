タレントのマツコ・デラックスが１１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。同番組にゲストコメンテーターとして出演した男性フリーアナウンサーについて私見を述べる一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「『自分ってこんなにも性格が悪いんだ』と思ったことがありますか？」についてＭＣでフリーアナウンサーの垣花正が「僕は性格は悪いと思いますね」と