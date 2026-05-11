「舘ひろし」×高級外車の写真が反響舘ひろしさんは、「あぶない刑事」シリーズをはじめ、ダンディでクールな役柄を多く演じてきた日本を代表する俳優のひとりです。そんな舘さんが主演を務めるコメディ映画「免許返納!?」が、2026年6月に公開予定となっています。【画像】俳優「舘ひろし」と「高級スポーツカー」を画像で見る！公式インスタグラムではすでに映画の一場面が公開されており、舘さんとクルマが並ぶ印象的なシ