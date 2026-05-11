コメ卸値の下落が止まらない。農林水産省が発表した2025年産米の今年3月の相対取引価格（卸値）は、全銘柄平均で60キログラムあたり3万3345円だった。前月より1711円（5％）安く、下落幅は比較できる06年以降で最大となった。 相対取引価格は、JA全農などコメの集荷業者と卸売業者の取引価格。前年同月比では7469円（29％）高いものの、値下がりは5か月続いており、昨年10月のピーク時（3万7058円）に比べて3713円（10