クマに襲われる被害が山形県内でも相次いでいますが、11日午前、河北町の住宅近くの田んぼでクマ1頭が目撃されました。当時、現場に居合わせた男性がその様子を撮影していました。こちらの映像は、11日午前8時ごろ、河北町根際で撮影されたものです。田んぼの中をゆっくりと移動するクマ。近くには、住宅が立ち並んでいることがわかります。映像を撮影した40代の男性によりますと、男性が田んぼの除草作業を1人で行っていたところ