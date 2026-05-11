医療機関に欠かせない医療用手袋（グローブ）について、メーカーなどからの供給状況を「入荷時期未定」と答えた歯科医院が84.3%にのぼり、29.5%が在庫を「枯渇している」と回答していることが分かった。 神奈川県保険医協会が歯科会員を対象に実施した「医療物資の在庫・供給状況緊急アンケート」の中間集計で示されたもの。 中東情勢の影響により、石油製品の原料であるナフサの供給に懸念が生じ