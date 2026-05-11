ソフトバンクの宮川潤一社長は11日、決算説明会の質疑で、オンライン専用料金ブランド「LINEMO」の値上げを問われ「もう少し辛抱する」と語った。 2021年春に登場し、5年が経った「LINEMO」は、月額990円～2970円の「ベストプラン」と、5分通話定額付きで30GBの「ベストプランV」が用意されている。 LINEMOとしては幾度か、料金を改定してきたが、ソフトバンクとしては、今年6月にソフトバンクブランドとワイ