１１日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された「天舟１０号」と宇宙ステーションのドッキングのシミュレーション画像。（北京＝新華社配信／韓啓揚）【新華社文昌5月11日】中国の宇宙貨物船「天舟10号」は11日午後1時11分（日本時間同2時11分）、宇宙ステーションのコアモジュール「天和」の後方ポートとのドッキングに成功した。この後、「神舟21号」の乗組員が「天舟10号」に入り、計画に従って貨物の搬送作業を