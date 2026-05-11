茨城県庁前で通報報奨金制度に抗議する人たち＝11日午前茨城県は11日、外国人を不法就労させる事業者の情報を募る「通報報奨金制度」の運用を始めた。県が事実と認めた場合に県警に連絡し、摘発につながれば通報者に謝礼1万円を支払う。県庁前では運用開始に合わせ、市民団体のメンバーが外国人への偏見を助長するとして撤回を求めるアピールを行った。県庁前では11日午前、約10人が「分断をやめろ」などと書かれたプラカード