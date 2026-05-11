11日午前、小坂町上向の神社敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと11日午前11時5分ごろ、小坂町上向字滝ノ下の神社敷地にクマがいるのを、散策していた男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約60メートルで、付近には道の駅こさか七滝があります。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し注意を呼び