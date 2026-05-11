５人組ロックバンド「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」が１１日、都内で「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」に出席した。６月１１日に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の中継を行うスポーツ専門の映像配信サービス「ＤＡＺＮ」のイベント。５人は同サービスのテーマソングとして「１０００％」を手がけ、ＨＩＲＯＫＩは「応援する人間が一つになれるように、高揚感が増してみんなで頑張れって言え