漫才コンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が11日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故について言及した。新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが6日に、福島県郡山市の磐越道上り線で路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突、後続車を巻き込み