漫才コンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が11日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故について言及した。

新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが6日に、福島県郡山市の磐越道上り線で路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突、後続車を巻き込み、同部の部員1人が死亡、計20人が重軽傷を負った。警察は、過失運転致死傷の疑いで、新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）を逮捕した。若山容疑者は旅客輸送に必要な「二種免許」を持っておらず、今回の事故以前に、今年に入って複数回、自動車事故を繰り返し起こしていたこともこれまでに判明している。当日の運転について、乗っていた生徒からは「運転がおかしい」といった連絡が保護者にも届いていたという。

リンゴは「車を運転しない」とした上で、「車って大きさがあって重さがあるから、加速したときの重さって車と乗ってる人数によって違うじゃないですか」。多人数の乗車では遠心力やブレーキの制動距離も変わることを念頭に「それを理解してこの車に乗っていたのか。乗ったこともないタイプを運転するっていうのはだいぶ異常やなと思うんですけどね」と疑問を投げかけていた。