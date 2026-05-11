11日のボートレース江戸川G2「江戸川634杯モーターボート大賞」は初日は気象予報を超える強い南風の影響で水面状況が悪化し、7R以降が中止・打ち切りとなった。順延はせず、優勝戦は予定通り16日に開催される。▼選手代表・長田頼宗「今日は風が強くなる予報で選手も頑張っていましたが予報通り、厳しい水面状況になってしまいました。まずは安全第一なので仕方がないですね。明日以降、気を取り直して頑張ります」