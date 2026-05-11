5月も半ばに差し掛かり、日中は汗ばむほどの陽気の日が多くなってきました。神戸市の私立の学校では、制服を夏服に衣替えしました。登校する生徒たち神戸市灘区の松蔭中学校・松蔭高等学校では、11日から夏服での登校が可能になりました。学校によりますと、例年は、おおむね5月下旬に衣替えを行っていましたが、今年度は例年より少し早め、この日から今月24日までを夏服・冬服どちらを選んでもいい「移行期間」としました。登