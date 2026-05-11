女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第３２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）は、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に、園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、万作（飯尾和樹）がいて