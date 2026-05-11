同盟強靭化予算で米軍施設を強化へ共同通信が2026年4月25日に報じたところによると、日本政府は「在日米軍駐留経費負担の日米交渉で、日本側が負担する形でアメリカ軍施設の防護強化を提案する検討に入った」といいます。【これで航空機を守れる？】航空自衛隊の「アラートハンガー」を写真で見る（画像）この報道によると、ここでいうアメリカ軍施設の防護強化とは、有事に際して米軍基地が攻撃を受けたときに、その被害を極