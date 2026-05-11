11日朝、静岡・焼津市沖で操業中のしらす漁船から男性1人が海中に転落する事故がありました。転落した男性は救助されましたが、搬送時は意識がなく、心肺停止の状態でしたが、その後、死亡が確認されました。清水海上保安部の発表によりますと、11日午前8時ごろ、静岡市消防局から、「焼津沖でしらす漁船から1人が海中に転落した」などと水難事故の連絡がありました。転落したのは50代の漁船員の男性で、11日午前7時50分過ぎごろ、