アペルは5月10日母の日に向けて、プリザーブドフラワーギフトブランド「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」にて、特集ページを公開した。アモローサモデルノ 2026年母の日特集「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」は、アンデス山麓で生育した薔薇を使用した高級プリザーブドフラワー「AMOROSA(アモローサ)」のギフトブランド。「枯れないバラ」で大切な人に特別な想いを届けるをコンセプトに、ギフト製品を展開している。