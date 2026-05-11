お笑いコンビ・麒麟の田村裕が、10日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59※関西ローカル）に登場し、「“じゃない方芸人”このままだと本気でヤバいぞ！ランキング」を発表した。【写真】リンダカラー∞、トリオ結成エピソードに明石家さんまも驚がく今回は「起こせ！奇跡の大逆転劇！じゃない方芸人の光と闇SP」と題し、田村らがゲスト出演。同ランキングは、かつて一部のファンたちの間で物議を醸したも