俳優の関口メンディーが11日、都内で行われたNHK土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（23日午後10時スタート）完成会見に登場した。【比較写真】2025年…明るい髪色の関口メンディー本作は、刑務所の“食”をテーマに、人の再生と希望を描く社会派コメディードラマ。現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションを原作に、かつて一流イタリアンシェフだった主人公・銀林葉子（小池栄子）が、刑務所の管理栄養士とし