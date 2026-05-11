記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとコラボした4つの脳汁屋台が登場し、食べるだけでなく体験要素も充実しています約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にはDJ KOO（TRF）やテクノ法要などが出演します 「好き」をとことん解放する体験型フードフェスが、