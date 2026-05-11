ユニクロは11日、『ポケットモンスター』シリーズの原点ともいえるモノクロのゲームドットで表現されたポケモンや主人公たちの特別なデザインがUTに登場することを発表した。7月下旬に発売される予定となっている。【写真】独特な柄のゲンガー！ドッド絵でデザインされたユニクロ『ポケモン』Tシャツ2026年に30周年を迎えた「ポケモン」の節目を記念した、UTコレクション第二弾が登場。『ポケットモンスター』シリーズの原点と