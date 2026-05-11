全英語詞が特徴のロックバンド「Hi-STANDARD」が、10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、歌詞へのこだわりを語った。憧れだったアメリカのパンクバンド「NOFX」と知り合い、同バンドのボーカル、ファット・マイクが運営するレーベル「Fat Wreck Chords」と契約した「Hi-STANDARD」。同番組では、1995年に初めて現地でレコーディングした際、英語が話せず、通訳もいない中