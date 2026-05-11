ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）木原龍一（33）組が、11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に登場する。引退会見後、初のバラエティー出演となる。3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEの冠番組。放送では栄光の裏でりくりゅうを支えた「人生ベストソング」をテレビ初公開する。ミセスの楽曲もランクインし、音楽にまつわる秘