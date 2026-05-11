日本アクセスは、全国乾麺協同組合連合会との共催で5月16〜17日の2日間、東京・駒沢オリンピック公園中央広場で「The乾麺グランプリ 2026 in TOKYO」を開催する。日本最大級の“乾麺”グルメイベント。全国各地の乾麺メーカーや調味料メーカー36社が出展する。「こだわり乾麺部門」「アレンジメニュー部門」の2部門で計36メニューが勢揃いし、来場者による食べ比べ投票によってグランプリ各賞を決定する。「こだわり乾麺部門