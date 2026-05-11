義津屋（愛知県津島市、伊藤彰浩社長）は4月22日、通算30店舗目となる「ヨシヅヤ Yストア JR清洲駅前店」を新規オープンした。同店は、近隣にある母店「清洲店」やプロセスセンター（PC）から、加工・パック済みの惣菜や生鮮加工品を納品することで店内作業の負荷を軽減。ローコスト運営につなげるスーパーサテライトシステム（母店・子店方式）を採用している。同方式は既存店舗で先行実施しているが、サテライト店（子店）を