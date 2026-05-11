今日11日は強い日差しに後押しされ、各地で速いペースで気温が上昇しています。午後は広く最高気温25℃以上の夏日になり、30℃近くまで気温が上がる所もある見込みです。また、各地で紫外線が強く降り注ぎます。野外活動の際は、こまめな水分補給に加え、紫外線対策も心がけましょう。午前中からすでに夏日続出東京都心も3日ぶりの夏日か昨日10日に引き続き、今日11日も広い範囲で晴れて気温が上がっています。午前11時までの最