セルティック前田大然のオーバーヘッド弾をスコットランド紙も称賛したスコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は現地時間5月10日、リーグ優勝の行方を左右するレンジャーズとの“オールドファーム”に先発出場した。宿敵を相手に2ゴールを記録し、3-1の勝利に大きく貢献。スコットランド紙「デイリー・レコード」は「前田大然の魔法がセルティックの逆転優勝への望みをつないだ」と、背番号38が見せた驚異的