左肩のコンディション不良で開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたサイ・ヤング賞左腕・スネル（33）の戦列復帰によって、一時は先発ローテ落ちの危機にさらされていたドジャースの佐々木朗希（24）。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」グラスノー（32）が腰痛によってIL入りしたことによって、とりあえずピンチは脱した。あす日本時間12日のジャイアンツ戦に先発するものの、安閑としてはいられない