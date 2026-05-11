4月8日、NTT東日本は2027年国際園芸博覧会（以下、「GREEN×EXPO 2027」）に出展するパビリオン「NTT EAST館」の起工式を執り行った。式典には同社の代表取締役社長 澁谷直樹氏をはじめとする関係者・来賓が参列し、工事の安全と土地・建物の安泰を祈願したほか、パビリオンのコンセプトや外観イメージも公表された。本稿では、その様子をレポートする。 NTT東日本が出展するパビリオン「NTTEAST 館」の起工式の様子。左端は「GREE