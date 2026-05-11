韓国の裁判所では今週、2024年12月3日の非常戒厳に関連した内乱重要任務従事の容疑などで起訴されたイ・サンミン前行政安全相の控訴審判決公判と、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱首謀容疑事件の控訴審初公判が開かれる。【注目】「死刑が正義だ」尹前大統領への無期懲役判決に韓国国内で遺憾の声また、「世紀の離婚訴訟」と呼ばれるチェ・テウォン、ノ・ソヨンの財産分与破棄差戻審の調停期日や、HYBE傘下レーベルの芸