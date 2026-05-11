【韓国】内乱罪の前大統領にNewJeans脱退メンバー“世紀の離婚訴訟”まで…今週は政界・経済界・芸能界注視の重大裁判ラッシュ

韓国の裁判所では今週、2024年12月3日の非常戒厳に関連した内乱重要任務従事の容疑などで起訴されたイ・サンミン前行政安全相の控訴審判決公判と、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱首謀容疑事件の控訴審初公判が開かれる。

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また、「世紀の離婚訴訟」と呼ばれるチェ・テウォン、ノ・ソヨンの財産分与破棄差戻審の調停期日や、HYBE傘下レーベルの芸能事務所ADORがNewJeans元メンバーのダニエルらに提起した400億ウォン（日本円＝約42億円）規模の損害賠償請求訴訟の初公判も行われる。

5月12日午後3時：イ・サンミン、内乱重要任務従事の容疑などの事件控訴審判決

5月11日、法曹界によると、ソウル高裁の内乱専門裁判部である刑事1部（ユン・ソンシク部長判事）は、12日午後3時からイ・サンミン前行政安全相の内乱重要任務従事などの容疑に対する控訴審の判決期日を行う。

これに先立ち、一審裁判部は今年2月12日、イ前長官に懲役7年を言い渡した。

イ前長官は2024年12月3日の尹前大統領による非常戒厳宣布直後、ホ・ソッコン前消防庁長らに電話をかけ、『ハンギョレ新聞』『京郷新聞』『MBC』『JTBC』といった特定メディアに対する停電・断水を指示した疑いなどをもたれている。

一審裁判部はイ前長官の内乱重要任務従事と偽証の容疑について一部を有罪と認めたが、職権乱用権利行使妨害の容疑については無罪と判断した。内乱特検は一審に続き控訴審の論告求刑公判でもイ前長官に懲役15年を求刑し、裁判官出身として非常戒厳の違憲性を認識しながらも加担したという点を強調した。

一方、イ前長官側は容疑を否認し、「（戒厳宣布）当時、国務委員たちが非常戒厳を違憲・違法であると認識することはできなかった」と説明した。

イ・サンミン前長官（写真＝共同取材団）

もう一つの内乱専門裁判部であるソウル高裁・刑事12-1部（イ・スンチョル部長判事）は5月14日午前10時、尹前大統領の内乱首謀などの容疑に対する控訴審の第1回公判期日を開く。

尹前大統領とともに起訴されたキム・ヨンヒョン前国防相、チョ・ジホ前警察庁長、ノ・サンウォン前国軍情報司令官、キム・ボンシク前ソウル警察庁長、モク・ヒョンテ前国会警備隊長ら軍・警察の首脳部も同じ裁判部で審理を受ける。正式な公判の場合、被告人の出廷義務がある。

これに先立ち、一審裁判部は今年2月19日、「2024年12月3日の非常戒厳は刑法上の内乱罪に該当する」として、尹前大統領に無期懲役、キム・ヨンヒョン前長官に懲役30年、ノ・サンウォン前司令官に懲役18年、チョ・ジホ前長官に懲役12年、キム・ボンシク前庁長に懲役10年、モク・ヒョンテ前隊長に懲役3年をそれぞれ言い渡した。

控訴審裁判部は、第1回公判に先立ち2度の公判準備期日を経ており、来る7月23日まで毎週木曜日に審理を行う計画だ。控訴審の序盤には、被告側が申請した内乱専門裁判部法の違憲法律審判請求の採否と、証人採用の範囲が主な争点となる見通しだ。

尹前大統領は4月29日、いわゆる「逮捕妨害事件」の控訴審で一審より2年長い懲役7年を言い渡された。内乱専門裁判部が一審よりも厳格な法解釈を下したという点で、内乱本案事件の控訴審にも影響を及ぼすという観測が出ている。

尹錫悦前大統領（写真＝共同取材団）

今週は経営界の注目を集める裁判も相次いで開かれる。

ソウル高裁・家事1部（イ・サンジュ部長判事）は5月13日午前10時、SKグループのチェ・テウォン会長とアート・センター・ナビのノ・ソヨン館長の財産分与破棄差戻審の調停期日を開く。今年1月9日に破棄差戻審の第1回弁論期日が非公開で行われて以来、約4カ月ぶりに手続きが再開される。

二人は1988年に結婚し三人の子供をもうけたが、2015年にチェ会長の婚外子の存在が明らかになり離婚した。その後、チェ会長の離婚訴訟の時点から、2兆ウォン（約2141億円）規模の財産分与を巡る長い紛争が始まった。

これに先立ち、二審裁判部はSKの株式などを含めチェ会長がノ館長に財産分与として約1兆3808億ウォン（約1478億円）を支払うよう命じたが、最高裁は昨年10月、「盧泰愚（ノ・テウ）前大統領の裏金300億ウォン（約32億円）」の不法原因給与としての認定の是非などを問題視し、二審判決を破棄して事件をソウル高裁に差し戻した。

最高裁で離婚と慰謝料20億ウォン（約2億1414万円）は確定した状態であるため、破棄差戻審では財産分与の金額のみを争うことになる。裁判部が調停を試みるのは、家事訴訟の特性を考慮し、両者の合意を通じた円満な解決を模索しようとするものと解釈される。

5月14日午後3時：ADOR対NewJeans元メンバー・ダニエルの損害賠償訴訟初公判

ソウル中央地裁・民事合議31部（ナム・インス部長判事）は5月14日午後3時10分から、ADORがNewJeans元メンバーのダニエルやADOR前代表取締役・ooak records現代表のミン・ヒジン氏らを相手取って提起した約430億ウォン（約46億円）規模の損害賠償請求訴訟の第1回弁論期日を行う。

ADORは昨年12月、ダニエルに対する専属契約の解除を通知し、ダニエルと家族1人、そしてミン・ヒジン氏を相手に専属契約違反に伴う違約罰および損害賠償を請求した。今年3月26日に開かれた第1回弁論準備期日において、ダニエル側は「アイドルの職業特性上、訴訟の長期化は回復不可能な被害を与える」として迅速な裁判の進行を促し、ADOR側は争点が多く慎重な検討が必要だと対立した。

これに関連し、ADORの法律代理人を務めてきたキム＆チャン法律事務所所属の弁護人5人が4月24日に全員辞任したことが話題となった。

ダニエル（写真提供＝OSEN）

ADORは新たな法律代理人として法務法人リハンを選任した。リハンはイ・スンヨプ代表弁護士、キム・ジョングン代表弁護士が中心となって設立した法律事務所だ。両代表弁護士とも裁判官・検察官の出身で、李在明（イ・ジェミョン）大統領の主要な刑事事件を担当し、無罪を勝ち取った経歴がある。

（記事提供＝時事ジャーナル）