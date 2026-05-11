10日の朝、にかほ市象潟町大須郷の線路でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと10日午前8時15分ごろ、にかほ市象潟町大須郷字大道下のJR羽越線の線路内にクマ1頭がいるのを、散歩をしていたにかほ市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルで、民家までは2メートルほどの場所です。警察は住民に注意を呼びかけています。県内では先月14日からツキ